Партия «Бутун Кыргызстан» обратится в суд

Партия «Бутун Кыргызстан» обратится в Верховный суд.

Об этом 4 сентября сообщил лидер партии Адахан Мадумаров.

Он отметил, что решение ЦИК о запрете регистрации партии для участия в выборах было политическим, поэтому организация намерена судиться с ЦИК.

«У меня на руках решение рабочей комиссии ЦИК, оно взято с сайта ЦИК, и тут нет речи о нарушениях со стороны партии «Бутун Кыргызстан». Вчера на заседании отдельные члены ЦИК сами говорили, что изначально партия была в списке для регистрации, но за перерыв что-то изменилось. Чей это был заказ, кому дали такой приказ, будем выяснять», - сказал Мадумаров.

Кандидат от партии Омурбек Суваналиев выразил мнение, что «была задача не допустить партию к выборам в парламент».

«Нас решили просто убрать. Но мы боролись и будем дальше бороться. Мы постараемся через суд доказать, что это было политическое решение. Мы будем отстаивать свои конституционные права», - сказал Суваналиев.

3 сентября ЦИК отказала «Бутун Кыргызстан» в регистрации по причине нарушения партией процедуры формирования списка кандидатов. Лидер партии «Бутун Кыргызстан» Адахан Мадумаров раскритиковал это, сказав, что «ЦИК принял политическое решение».

Источник: Азаттык