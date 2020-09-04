Очевидно, в случае проигрыша Мадумаров не будет просто так лежать

Сейчас судьба политической партии «Бутун Кыргызстан» в шатком положении.

Дело в том, что экс-омбудсмен Турсунбай Бакир уулу заявил об уходе из партии, также собирается обратиться в суд из-за недовольства списком. До этого он обращался в ЦИК, но цели не добился, его обращение отвергнуто.

Против лидера названной партии Адахана Мадумарова сейчас усиливается черный пиар. Следовательно, для сегодняшней власти представляется самым опасным политиком из всех Мадумаров. До этого переживший обиду проигрыша на двух прошедших парламентских выборах Адахан мырза в этот раз вроде не будет просто так молча лежать.

Источник: газета «Ачык саясат плюс» №15 от 04.09.2020/стр.2