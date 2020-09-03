Выборы 2020. В сравнении с 2015 годом число избирателей увеличилось на 667 тыс.

В 2020 году избирателей на выборах в депутаты Жогорку Кенеша больше на 667 тыс., чем в 2015 году.

Об этом на брифинге сообщил вице-премьер-министр КР Акрам Мадумаров.

Он рассказал, что на сегодня число избирателей составляет 3 млн 451 тыс. 846 человек. Это на 667 тыс. 746 больше, чем на выборах в ЖК в 2015 году.

Кроме того, вице-премьер рассказал, что в связи с пандемией на выборах будут приняты дополнительные меры безопасности. В частности, все избиратели в день голосования будут обеспечены масками и перчатками.

«Ведется работа по подключению участков к интернету, бесперебойного обеспечения электроэнергией», - добавил он.

Источник: Кабар