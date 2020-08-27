(Видео) В Бишкеке митингуют сторонники партии «Кыргызстан» 

Люди пришли к зданию суда, где идет процесс по выборам
В Бишкеке у здания административного суда митингуют сторонники партии «Кыргызстан». По предварительным данным, собралось около 500 человек.
Люди скандируют: «Кыргызстан», «Решение ЦИК неправильное» и «Кетсин».
Напомним, сегодня проходит процесс по решению Центризбиркома не допускать партию «Кыргызстан» на выборы.
Политорганизацию отстранили от выборов из-за того, что они поздно подали документы. Более того, справки в ЦИК принес человек, не являющийся законным представителем политобъединения.
Источник: Vesti.kg