Выборы-2020. Сегодня суд рассмотрит жалобу партии «Кыргызстан» на решение ЦИК

Партия «Кыргызстан» получила решение ЦИК.

Сегодня состоится заседание суда, где будет рассмотрен спорный вопрос. Об этом 24.kg сообщили в секретариате политорганизации.

Уточняется, что жалобу политической организации на решение ЦИК рассмотрит административный суд. Заседание состоится сегодня в 14.00.

Напомним, «Кыргызстан» опоздала со сдачей документов. Ее лидер Канат Исаев утверждает, что с документами они успели, заминка возникла из-за «незначительной бумажки». Политорганизация снята с гонки решением ЦИК. Канат Исаев обратился в суд, чтобы опротестовать решение ЦИК.

Источник: 24.kg