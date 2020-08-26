Экс-депутат ЖК Турсунбай Бакир уулу не попал в список кандидатов партии “Бутун Кыргызстан”

Бывший депутат Жогорку Кенеша Турсунбай Бакир уулу не попал в список кандидатов политической партии “Бутун Кыргызстан”.

Об этом на пресс-конференции в Бишкеке 26 августа сообщил сам экс-нардеп.

По его словам, ранее лидер партии “Бутун Кыргызстан” Адахан Мадумаров обратился к нему с предложением пойти на выборы вместе.

“Я сообщил об этом партии “ЭрК”, мы согласились, потому что позиция и программа похожи. На съезде “Бутун Кыргызстана” прочитал и вручил Мадумарову решение нашей партии и список тех, кто из партии “ЭрК” должен попасть в число кандидатов. Мадумаров согласился. Список был зачитан при всех. Участники, кроме одного, согласились с ним. На утро мне сообщили, что список меняют. Вечером я написал Мадумарову сообщение о том, что так не делается, и нужно было закреплять утвержденный список. Что сейчас везде выходит, что моей фамилии там нет. А вместо этого он добавил олигархов, у кого не закончились уголовные дела. Он ответил, чтобы я приехал”, – сказал он.

Турсунбай Бакир уулу, с его слов, поехал в офис 20 августа.

“Там составляли список партии. Мне сказали, что я в третьей десятке, так как для выборов нужны деньги, а я столько дать не смогу, передо мной в списке поставили четыре депутата. Потому что они дали по 200 тыс. долларов. Он мне дал тяжелый Кара-Суйский район, несмотря на это я согласился. Я потребовал, чтобы меня вернули в утвержденный ранее список, но они отказали, объяснив это тем, что нужны деньги. Я разозлился и сказал им, чтобы меня вообще в конце списка поставили, но я поработаю за “Бутун Кыргызстан”. 25 августа я пошел в ЦИК, где узнал, что меня даже в списках нет”, – говорит экс-депутат.

Он добавил, что 26 августа намерен пойти в ЦИК для расследования. “Почему на съезде одно делают, после другое. Если там не найду правду, обращусь в суд”, – заключил Бакир уулу.

Источник: reporter.kg