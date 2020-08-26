ЦИК отстранил партию «Кыргызстан» от выборов и вернул документы

За возврат документов партии «Кыргызстан» проголосовали 8 членов ЦИК, 1 — против.

Центральная избирательная комиссия по выборам и проведению референдумов КР на заседании приняла решение вернуть документы партии «Кыргызстан».

За возврат документов партии «Кыргызстан» проголосовали 8 членов ЦИК, 1 — против.

Глава ЦИК Нуржан Шайлдабекова отметила, что политическая партия может оспорить данное решение в судебном порядке.

Напомним, с предложением вернуть документы партии выступил председатель рабочей группы Абдыжапар Бекматов. Такое решение было принято в связи с тем, что документы партии в ЦИК принес не уполномоченный политорганизации.

В свою очередь, лидер партии «Кыргызстан» Канат Исаев заявил, что считает это не серьезным нарушением и оно никак не влияет на выборный процесс.

Источник: Элгезит