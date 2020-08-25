Партия “Кыргызстан” успела сдать документы в ЦИК. Сегодня будет проводиться их проверка

“По закону ЦИК имеет право 24 часа рассматривать документы, чтобы вынести окончательное решение.
Сообщения о том, что партия “Кыргызстан” не успела подать в ЦИК документы, необходимые для участия в парламентских выборах, не соответствуют действительности. В ЦИК Reporter.kg рассказали о том, что политическое объединение подало документы, и сегодня, 25 августа, состоится заседание рабочей группы, на котором будет осуществляться их проверка.
“По закону ЦИК имеет право 24 часа рассматривать документы, чтобы вынести окончательное решение. Соответственно, сегодня до 18:00 мы решение свое скажем“, – отметили в ЦИК.
Напомним, несколько дней назад партия “Кыргызстан” провела съезд, на котором был определен список кандидатов в депутаты Жогорку Кенеша.
Источник: reporter.kg