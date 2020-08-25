Список партий, которые сдали документы в ЦИК

«Теперь, по закону, у ЦИКа есть 24 часа, чтобы изучить документы на соответствие», – отметили в пресс-службе.
Пресс-служба ЦИК предоставила Reporter.kg список политических партий, которые сдали документы в ЦИК.
Партии:
1) “Актив”;
2) “Мекенчил”;
3) “Чоң Казат”;
4) Социалистическая партия “Ата-Мекен”;
5) “Ордо”;
6) Партия государственного единства и патриотизма “Бир Бол”;
7) Политическая партия ветеранов войны в Афганистане и участников других боевых конфликтов;
8) “Мекен Ынтымагы”;
9) “Республика”;
10) “Социал-демократы”;
11) “Бүтүн Кыргызстан”;
12) “Ыйман Нуру”;
13) “Замандаш”;
14) “Мекеним Кыргызстан”;
15) Демократическая партия “Биримдик” (“Единство”);
16) “Реформа”;
17) “Кыргызстан”.
«Теперь, по закону, у ЦИКа есть 24 часа, чтобы изучить документы на соответствие», – отметили в пресс-службе.
Источник: reporter.kg