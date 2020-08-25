Список партий, которые сдали документы в ЦИК

«Теперь, по закону, у ЦИКа есть 24 часа, чтобы изучить документы на соответствие», – отметили в пресс-службе.

Пресс-служба ЦИК предоставила Reporter.kg список политических партий, которые сдали документы в ЦИК.

Партии:

1) “Актив”;

2) “Мекенчил”;

3) “Чоң Казат”;

4) Социалистическая партия “Ата-Мекен”;

5) “Ордо”;

6) Партия государственного единства и патриотизма “Бир Бол”;

7) Политическая партия ветеранов войны в Афганистане и участников других боевых конфликтов;

8) “Мекен Ынтымагы”;

9) “Республика”;

10) “Социал-демократы”;

11) “Бүтүн Кыргызстан”;

12) “Ыйман Нуру”;

13) “Замандаш”;

14) “Мекеним Кыргызстан”;

15) Демократическая партия “Биримдик” (“Единство”);

16) “Реформа”;

17) “Кыргызстан”.

«Теперь, по закону, у ЦИКа есть 24 часа, чтобы изучить документы на соответствие», – отметили в пресс-службе.

Источник: reporter.kg