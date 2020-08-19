(Фото) Партия «Мекеним Кыргызстан» сформировала список кандидатов – ставка на молодежь

Партия «Мекеним Кыргызстан» по итогам съезда утвердила список кандидатов и программу.

При формировании списка учитывались многие моменты. Таким образом костяк партии на выборах будет состоять из кандидатов разных национальностей, регионов, а также профессий. Примечательно, что в списке очень много молодых кандидатов. По словам председателя партии Мирлана Бакирова основной целью программы станет построение социально ориентированного государства с развитой рыночной экономикой, а также рост благосостояния каждого гражданина республики.

— «Мы, члены партии «Мекеним Кыргызстан» – созидатели и единомышленники. Мы все очень разные. У нас есть опыт политической деятельности, большой стаж работы в разных сферах. Мы разные по возрасту и полу, по национальности и вероисповеданию, по месту рождения и по происхождению. Но мы – вместе! Не только потому, что любим наш Кыргызстан, но и потому, что хотим, чтобы это, самое благословенное место на земле, стало еще и самым комфортным для жизни», — отметил Мирлан Бакиров по итогам съезда.

Член партии Татьяна Кузнецова: «Наша страна, наша благословенная родина переживает сейчас не простые времена. Как и весь мир, мы уже чувствуем на себе влияние глобального экономического кризиса и вместе со всем человечеством приходим в себя от стресса вызванного пандемией коронавируса.

Любые выборы, особенно, выборы республиканского масштаба – это тоже стресс для общества и стресс для всей системы государственного управления. Но без них никак нельзя обойтись, потому что именно выборы дают возможность стране двигаться дальше.

Мекеним Кыргызстан – это партия – новичок в масштабах республики, но в регионах, да и в Бишкеке партию знают хорошо, потому что она участвовала и очень удачно в местных выборах».

Кылыч Исамамбетов: «Я верю в наших избирателей, я верю в мудрость нашего народа, который сумеет разобраться где вранье, а где правда. А правда – на нашей стороне. Мекеним Кыргызстан, только вперед, только к победе!»

Источник: Элгезит