Выборы 2020. Список кандидатов в депутаты ЖК партии «Бир Бол»

Политическая партия «Бир Бол» 17 августа провела съезд партии, на котором были озвучены программа партии, список кандидатов в депутаты Жогорку Кенеша.

Парламентские выборы в Кыргызстане назначены на 4 октября.

Среди гостей съезда были депутат Жогорку Кенеша Мыктыбек Абдылдаев, экс-руководитель Аппарата правительства Нурханбек Момуналиев, основатель «Кыргыз Концепта» Эмиль Уметалиев, блогеры и другие.

Список кандидатов возглавил экс-депутат ЖК от партии «Ата Мекен» Алмамбет Шыкмаматов, председатель партии «Бир Бол» Алтынбек Сулайманов значится под №10.

Список кандидатов «Бир Бола» - вошедшие в 20-ку:

1. Алмамбет Шыкмаматов

2. Жоомарт Жолдошев

3. Фарходбек Алимжанов

4. Айжан Чыныбаева

5. Мирбек Асангариев

6. Руслан Акматбек

7. Жодар Сайдилканов

8. Зарина Чекирбаева

9. Нурсултан Кубанов

10. Алтынбек Сулайманов

11. Нурбек Мурашев

12. Гульнура Торалиева

13. Дуйшон Торокулов

14. Рамис Мамбеталиев

15. Эсенкул Момункулов

16. Чынар Капарова

17. Советбек Рустамбек уулу

18. Темирбек Ажыкулов

19. Абдисаит Каримбеков

20. Екатерина Филаретова.

Источник: kg.akipress.org