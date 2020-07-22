Выборы-2020. Проголосовать за рубежом смогут только вставшие на учет мигранты

В день выборов в парламент 4 октября за рубежом будет открыто 42 избирательных участка.

Но принять участие в голосовании смогут только те мигранты, которые встали на консульский учет. Об этом 24.kg рассказала член Центризбиркома Гульнара Джурабаева.

По ее словам, сейчас уточняется, сколько за границей находится соотечественников. Многие в разгар пандемии коронавируса вернулись в Кыргызстан.

Составляются также предварительные списки, которые будут представлены на сайтах дипломатических миссий, где избиратели смогут сверить свои данные.

Уточняется, что открылись новые участки в российских городах Иркутске, Сургуте, Южно-Сахалинске и Якутске. В них будут открыты избирательные участки. На согласовании со странами аккредитации находится открытие еще двух избирательных участков за рубежом — в Риме и Париже.

ЦИК напоминает партиям, что агитация начинается с 4 сентября. До 20 августа политорганизациям необходимо провести съезды и составить списки кандидатов в депутаты. Списки должны быть сформированы с соблюдением требований квотирования.

Президент Сооронбай Жээнбеков подписал указ о назначении выборов в парламент. Они пройдут 4 октября.

Источник: 24.kg