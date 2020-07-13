Выборы-2020. Командировки, тренинги, кофе-брейки: на чем еще сэкономит ЦИК

4 октября в Кыргызстане пройдут выборы в парламент.

Об участии заявили 44 партии. Они подали уведомления в ЦИК о намерении баллотироваться.

Между тем в обществе зреет недовольство. Кыргызстанцы недоумевают, как можно спустить на избирательную кампанию миллионы, когда в стране коронавирус и пневмония — люди умирают, не хватает медиков, лекарств, аппаратов искусственной вентиляции легких. Граждане интересуются, не лучше ли потратить 560,4 миллиона сомов на поддержку отечественного здравоохранения.

В Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов обещают сократить траты. Однако смету от журналистов скрывают.

Бессмысленные траты

В Центризбиркоме уверяют, что окончательный перечень расходов пока не утвержден. Он будет оптимизирован ввиду сложившейся эпидемиологической ситуации. Но разъяснений по имеющимся уже цифрам все равно не дают.

Между тем стало известно, что только на изготовление информационных баннеров ведомство планирует израсходовать 2 миллиона 132 тысячи 100 сомов. А на их транспортировку, доставку листовок, оборудования и канцелярских товаров — 21 миллион 121 тысячу 200 сомов.

На оборудование для ЦИК и ГРС за счет средств ПРООН выделено $2 миллиона.

В избирательной комиссии эти сведения не комментируют. Вместе с тем в Минфине отмечают, что выборы-2020 обойдутся в полтора раза дешевле, чем кампания 2015 года. Тогда, напомним, на выборы ушло 944,5 миллиона сомов.

Но пять лет назад республику не трясло от пандемии.

Сейчас ситуация сложная, совсем иная. Затянуть пояса — это веление времени. В Центризбиркоме заверили, что бюджетный план уже снижен на 95 миллионов сомов. Здесь отказались от запланированной на доукомплектацию части считывающего оборудования. Плюс вся разъяснительная работа будет отныне проводиться не в формате семинаров и тренингов с традиционными кофе-брейками, а онлайн.

Кроме того, на организованных в день голосования 2 тысячах 400 участках будут задействованы 32 тысячи членов УИК и операторов технической поддержки.

Они получат положенное вознаграждение, но не 5-10 тысяч сомов, как раньше, а по 2-3 тысячи.

В ЦИК заявляют, что будут сокращены служебные командировки в регионы. Будет также урезано число представителей ТИК на местах. Однако, как подчеркивают эксперты, это не означает, что денег уйдет меньше, поскольку на оставшихся работников возрастет нагрузка. Таким образом, финансы, заложенные на обеспечение работы территориальных избирательных комиссий, поделят между теми, кто будет работать весь выборный период.

Денег нет, но...

В Центризбиркоме обозначили, сколько средств на выборы могут потратить партии.

Разработаны формы отчетности политических объединений о поступлении и расходовании средств, аккумулированных в избирательных фондах.

Отчет будет предоставляться по источникам поступлений фонда — когда, кто и сколько внес на счет политорганизации. И по расходам: когда, кому и сколько выплачено за товары или услуги.

Отметим, что принятый недавно Закон «О политических партиях» содержит нормы, согласно которым объединения обязаны ежегодно предоставлять финансовые отчеты на своих сайтах и сдавать их в ЦИК.

По закону вложиться в кампанию может сам кандидат. Сумма не должна превышать 1,5 миллиона сомов.

Учитываются финансы политической партии, но не больше 100 миллионов сомов. Допускаются добровольные пожертвования в размере 200 тысяч сомов от сочувствующих и разделяющих взгляды и идеалы политобъединения.

Взнос может сделать и компания. Но не больше 3 миллионов сомов.

Предельная сумма расходов политической партии не может превышать 300 миллионов сомов.

При этом партийным лидерам следует помнить — перечисления от иностранцев запрещены законом.

Финансы, которые разрешено расходовать политпартиям, никакого отношения к бюджетным тратам не имеют. А вот сколько вложит в выборы государство и за счет каких поступлений — вопрос открытый.

Коронавирус сильно пошатнул и без того слабую экономику. Из госбюджета выпали порядка 35 миллиардов сомов. Это недостающие налоги и таможенные сборы. Как и где изыскать дополнительные резервы на выборы? Их нет. А они понадобятся, поскольку необходимо будет проводить дважды в день голосования дезинфекцию избирательных участков, всех членов УИК оснастить средствами индивидуальной защиты и бесконтактными термометрами. Кроме того, рассматривается вопрос об обязательной сдаче всех представителей участковых избирательных комиссий ПЦР-анализа.

Выхода нет

Политолог Шерадил Бактыгул считает все эти рассуждения о дороговизне выборов и лишних расходах ЦИК необоснованными. Он напомнил: Центризбирком — орган исполнительный и сейчас действует в соответствии с требованиями закона.

Выборы объявлены, и центральная комиссия обязана организовать процесс.

По словам эксперта, 560,4 миллиона сомов, предусмотренных изначально на избирательную кампанию, от пандемии не спасут и систему здравоохранения не реанимируют. К тому же, как отметил Шерадил Бактыгул, на поддержание отечественной медицины уже выделено 391,7 миллиона сомов и правительство обещает еще субсидии за счет грантов и кредитов.

«Не провести выборы или отложить их, потратить сейчас эти деньги на краткосрочные социальные нужды запрещает закон прежде всего. Решать этот вопрос следовало в марте. Тогда у депутатов было время внести поправки и продлить срок полномочий, а заложенные в бюджете финансы на кампанию, перенаправить, скажем, на здравоохранение или образование. Однако сейчас нардепы этого сделать не смогут», — объясняет он.

Если мы не проведем выборы, то останемся с нелегитимным парламентом.

Шерадил Бактыгул

Эксперты склоняются к мысли, что такого ажиотажа объявление избирательной кампании не вызвало, если бы законодательство предусматривало голосование онлайн. Но осенью прошлого года депутаты отказались рассматривать этот вопрос, указав на то, что это очень дорого и реализовать идею именно на выборах-2020 все равно не получится. Да и у избирателя не будет доверия к выборам через компьютер.

Источник: 24.kg