Выборы 2020: «Чон казат», «Бир бол», «Республика». Еще 11 партий сообщили о намерении участвовать в выборах

До этого информировалось, что 7 партий сообщали о намерении участвовать в выборах депутатов Жогорку Кенеша.

Поступило уведомление еще от 10 партий о намерении участвовать в выборах депутатов Жогорку Кенеша, которые пройдут 4 октября. Об этом сообщили в Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

В соответствии с этим, направили извещение об участии в выборах следующие партии: «Бийлик элге», «Чон казат», «Кыргызстан коммунистер партиясы», «Единство народа», «Афганистан согушунун ардагерлери жана ушул сыякту кагышууларга катышкандардын саясий партиясы», «Актив», «Кыргызстандын жумушчулар партиясы», «Республика», «Кыргызстандын агрардык партиясы», «Бир бол», «Демократ».

До этого информировалось, что 7 партий сообщали о намерении участвовать в выборах депутатов Жогорку Кенеша.

Как известно, согласно ст.60 ч.1, 2 конституционного закона, выдвижение списка кандидатов в депутаты Жогорку Кенеша со дня назначения выборов и завершается за 45 календарных дней до дня выборов, то есть, 20 августа 2020 года.

Источник: SUPER.KG