Партии КР, участвующие в выборах, должны раскрыть источники финансирования

ЦИК приняла ряд положений, направленных на обеспечение прозрачности финансирования выборов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Центральной комиссией по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики принят комплекс нормативных актов, направленных на обеспечение прозрачности финансирования выборов, как государственного бюджета, так и прозрачности избирательных фондов партий, участвующих в выборах.

Принятые положения предусматривают помимо стандартов планирования и отчетности госбюджета по выборам, также раскрытие источников происхождения денежных средств, вносимых в избирательный фонд политических партий, прозрачность расходов политических партий во время избирательной кампании.

Руководитель Контрольно-ревизионной группы ЦИК, член ЦИК Г. Баатырова информировала, что предлагаемые нормативные акты разработаны в Контрольно-ревизионной группе ЦИК согласно Стратегии совершенствования законодательства КР о выборах на 2018-2020 годы.

Так, утверждено положение "О порядке формирования, учета поступления и расходования денежных средств избирательного фонда политической партии при проведении выборов депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики". В нем определен порядок открытия специальных счетов, правила формирования избирательных фондов, учета поступления и расходования средств фонда, расчетов с гражданскими и юридическими лицами, внесения избирательного залога, отчетность и контроль.

Разработаны формы отчетности партий о поступлении и расходовании средств избирательных фондов, согласно которым на сайте ЦИК в целях расширения информирования граждан о партиях будут публиковаться еженедельные сведения о движении средств избирательного фонда в формате:

· по источникам поступлений фонда – когда, кто и сколько средств внес в фонд партии,

· по расходам: когда, кому и сколько выплачено за товары или услуги.

Кроме того, определены формы опубликования итоговых отчетов о движении средств избирательного фонда за период выборов.

Опубликование указанных сведений осуществляется с учетом требований законов о защите персональных данных и банковской тайне.

Следует отметить, что принятый недавно закон "О политических партиях" содержит нормы об опубликовании политическими партиями ежегодных финансовых отчетов на сайтах партий и ЦИК, что также является частью предусмотренных Стратегией мер по расширению прозрачности деятельности политических партий.

Справочно: согласно конституционного закона, определено, что источниками финансирования избирательной кампании могут быть:

· собственные средства кандидата, включенного в список кандидатов, которые не могут превышать расчетный показатель более чем в 15 000раз (1,5млн.);

· собственные средства политической партии, которые не могут превышать расчетный показатель более чем в 1 000 000 раз (100млн.);

· добровольные пожертвования физических лиц, размер которых не может превышать расчетный показатель более чем в 2 000 раз (200 тыс.);

· добровольные пожертвования юридических лиц, размер которых не может превышать расчетный показатель более чем в 30 000 раз (3 млн.).

Предельная сумма расходов политической партии, выдвинувшей список кандидатов, за счет средств избирательного фонда не может превышать расчетный показатель более чем в 3 000 000 раз, что составляет 300 млн. сомов.

При этом положение запрещает пожертвования в избирательные фонды от:

- иностранных государств, международных организаций, лиц без гражданства, органов государственной власти и органов местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждений и предприятий, юридических лиц с государственной или муниципальной долей в уставном капитале, благотворительных и религиозных организаций.

Также запрещены анонимные пожертвования (под анонимным жертвователем понимается гражданин, который не указал одно из следующих сведений: фамилия, имя, отчество, адрес места жительства, паспортные данные, или если им указаны недостоверные сведения о себе).

2. Положение "О порядке финансирования, учета и отчетности по денежным средствам, выделенным из республиканского бюджета Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики, территориальным и участковым избирательным комиссиям Кыргызской Республики" принято в целях обеспечения эффективного использования государственных средств, обеспечения прозрачности их планирования и расходования, учета особенностей финансирования выборов как процесса с трехуровневой организационной системой избирательных комиссий.

Положение принято на основе изменений, внесенных в избирательные и бюджетные законы.

Кыргызская Республика имеет трехуровневую избирательную систему: ЦИК, территориальные и участковые избирательные комиссии.

Финансирование нижестоящих комиссий предполагает передачу в ТИК денежных средств по защищенным статьям расходов ТИК и УИК, с оплатой других расходов нижестоящих комиссий Центральной избирательной комиссией в централизованном порядке, на основании статьи 25 Закона КР "Об избирательных комиссиях по проведению выборов и референдумов Кыргызской Республики", где определено:

"Избирательные комиссии расходуют денежные средства на подготовку и проведение выборов, референдумов в пределах выделенных средств, в соответствии с утвержденной сметой расходов. Вышестоящая избирательная комиссия может оплачивать расходы нижестоящих избирательных комиссий в централизованном порядке".

Смета расходов на выборы разрабатывается на основании выработанных Центральной избирательной комиссией стандартов (норм, коэффициентов, лимитов, ставок, стандартных наборов), которые разработаны для организационных работ/услуг по подготовке и проведению выборов (референдумов), действия по которым: наборы оборудования, материалы и услуги повторяются от одних выборов к другим, и носят систематический характер.

Публикация сметы выборов и отчетов об исполнении предусмотрена действующим избирательным законодательством. Введено уточнение, что смета расходов на выборную кампанию будет публиковаться в разрезе ТИК (районов и городов) на официальном сайте ЦИК КР.

Положение описывает процедуры ведения бухгалтерского учета избирательными комиссиями, порядок составления и сроки предоставления финансовой отчетности, контроля за расходованием бюджетных средств, осуществляемом на каждом уровне, централизованного проведения государственных закупок.

3. В реализацию Стратегии совершенствования законодательства КР о выборах на 2018-2020 годы также доработано положение о деятельности контрольно-ревизионной группы ЦИК КР с включением норм об опубликования отчетов КРГ ЦИК КР о результатах проверки избирательных фондов партий в выборный период.

Руководитель КРГ Баатырова Г.М. отметила, что на основе принятых правил, предстоит проведение обучения уполномоченных представителей политических партий, новым правилам финансирования выборов, заполнения форм отчетности (в т.ч.электронных) о поступлениях и расходовании средств в целях открытости и прозрачности выборных процессов.

Также будет проведена информационно-разъяснительная кампания для избирателей, представителей НКО, СМИ по мониторингу финансирования избирательных кампаний политических партий и финансирования из бюджета.

URL: https://www.vb.kg/389450