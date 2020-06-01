Партии “власти” начали подкуп избирателей – эксперт

Бишкек, “Саясат.kg”. В фонде “Таза Кол” считают недопустимым действия отдельных политических партий.

16 декабря 2007 года, по итогам прошедших выборов депутатов ЖК КР, приступил к своим полномочиям парламент IV созыва. Впервые в истории Кыргызстана избран высший законодательный орган по партийным спискам. В нем были представлены три политические партии. С тех пор отдельные политические объединения прибегают к массовому и интенсивному подкупу избирателей.

Эпидемия коронавирусной инфекции нанесла колоссальное негативное влияние жизни и здоровью простых граждан, оказала сокрушительный экономический ущерб основным субъектам жизнедеятельности государства. И выявила недееспособность, безответственность и низкую эффективность, целесообразность в решениях и действиях правительственных чиновников.

На этом фоне отдельные лидеры партий максимально используют крайне бедственное положение граждан пожилого возраста, незащищенных и малообеспеченных слоев населения в корыстных политических целях - перед предстоящими выборами депутатов ЖК КР.

Во многих областях, городах и селах раздают гумпомощь под “знаменами” некоторых политических партий. Общественные фонды, оказывая материальную помощь бедным слоям гражданского общества и техническую помощь учреждениям Министерства здравоохранения, проводят необходимую, своевременную и милосердную деятельность, с одной стороны. А с другой стороны, таким образом осуществляют легализацию преступных и незаконных доходов. Ведь, незаконные олигархи и подвластные им общественные фонды и политические партии, напомнят получателям продуктовых наборов, во время проведения агитационных мероприятий выборов в ЖК КР.

Нуждающиеся в продуктовой помощи - это основная масса избирателей с правом голоса, определяющее формирование “качественного” состава VII созыва парламента Кыргызстана. Многими политическими партиями филигранно и изощренно разработаны и утверждены методы и способы подкупов избирателей на различных стадиях проведений агитационных мероприятий. Одной из главных направлений незаконных привлечений избирателей проводятся через отлаженную и стабильную сеть, руководителей домкомов, ТСЖ и МТУ и мэрии городов, сельхоз.управлений и айыл окмоту.

В Бишкеке руководителями местных, общественных организаций раздаются продуктовые наборы, состоящие из двух пакетов, в одном 10 кг. муки и 5 кг. сахара, в другом 1 л. растительного масла, по 3 кг. риса, гречки и 5 кг. макарон. При этом утверждают, что гумпомощь оказывают три политические партии с названиями “Кыр….тан”, “Бир..дик”, “Ме..ним Кыр….тан”.

Институт домкомов, ТСЖ и МТУ совместно с полит. объединениями начинают незаконную и преждевременную агитацию за отдельные партии “власти”. Уже произведены и утверждены расчеты количества председателей и агитаторов, определены платы за пропаганду и вовлечение количества избирателей за нужные политические партии. В каждом многоэтажном доме должно быть не менее 6-8 агитаторов и каждый из них должен привлечь по 3-5 избирателей, по системе арифметической прогрессии. Ведь, доказать очень трудно, но если постараться, то можно. Конечно, партии “власти” не допустят, открытых и прозрачных разоблачений и если “вдруг”, то непременно отвергнуть всякие обвинения.

Что делать в такой ситуации? Необходимо, обязательно принимать продуктовые наборы. Многие политические партии, прошедшие в парламент, финансировались на денежные средства незаконных олигархов, добытые воровством и хищением государственно-народных средств.

Берите, без угрызений совести и чести, так как они разграбили миллиарды, а раздают миллионы. Когда, придет время делать выбор, то проголосуйте по совести, чести и зову сердца. Ведь, принимаете политическое решение, которое будет определять будущее наших детей и внуков, будущее Кыргызстана на ближайшее 5 лет.

Многие не хотят видеть и крайне не желают, чтобы в парламент попали депутаты с унизительными и оскорбляющими высказываниями “Франкфурт и Маями” или “асамблю и гемосексалю”.

Р. Умбеталиев , Фонд “Таза Кол”