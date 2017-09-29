Нуржан айым заявила

Как заявила председатель Центральной избирательной комиссии Нуржан Шайлдабекова, оказывается, первые предварительные итоги президентских выборов подведут за 1,5 часа.

Как заявила председатель Центральной избирательной комиссии Нуржан Шайлдабекова, оказывается, первые предварительные итоги президентских выборов подведут за 1,5 часа. Судя по сказанному Нуржан айым, результаты голосования сразу поступят в центральный сервер. Как только завершится процесс голосования, тут же автоматически считывающие урны подсоединят к интернету, первые результаты будут взяты в течение 1,5 часов. Теперь что случилось, то случилось, в принципе лишь бы выборы прошли мирно…

Источник: газета «Ачык саясат плюс» №37 от 29.09.2017/стр.5, перевод: gezitter.org