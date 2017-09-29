ЦИК не удовлетворила жалобу по Жээнбекову

Сегодня, 28 сентября, на заседании Центральной избирательной комиссии рассмотрена жалоба коалиции "За демократию и гражданское общество".
Сегодня, 28 сентября, на заседании Центральной избирательной комиссии рассмотрена жалоба коалиции "За демократию и гражданское общество".
Как было сказано на заседании, заявление поступило в ЦИК 23 сентября. Согласно жалобе, к агитационным работам кандидата Сооронбая Жээнбекова были привлечены учащиеся школы имени Ленина Узгенского района, они переносили столы. Там же участвовали госслужащие. К заявлению были приложены фотографии и видеоматериалы.
"По предложению нашей рабочей группы надо было обратиться в Министерство образования с предупреждением, чтобы такая ситуация не повторялась впредь. Мы опровергли этот случай и в то же время напоминаем, чтобы не повторялось. Будет неправильно, если скажем, что такого случая не было", - сказал член ЦИК Назарали Арипов.
По итогам обсуждения члены ЦИК приняли решение оставить жалобу без удовлетворения с редакционными поправками.
До этого рабочая группа ЦИК, рассмотрев жалобу, также не удовлетворила ее.
Источник: super.kg, перевод: gezitter.org
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!