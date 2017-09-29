ЦИК не удовлетворила жалобу по Жээнбекову

Сегодня, 28 сентября, на заседании Центральной избирательной комиссии рассмотрена жалоба коалиции "За демократию и гражданское общество".

Сегодня, 28 сентября, на заседании Центральной избирательной комиссии рассмотрена жалоба коалиции "За демократию и гражданское общество".

Как было сказано на заседании, заявление поступило в ЦИК 23 сентября. Согласно жалобе, к агитационным работам кандидата Сооронбая Жээнбекова были привлечены учащиеся школы имени Ленина Узгенского района, они переносили столы. Там же участвовали госслужащие. К заявлению были приложены фотографии и видеоматериалы.

"По предложению нашей рабочей группы надо было обратиться в Министерство образования с предупреждением, чтобы такая ситуация не повторялась впредь. Мы опровергли этот случай и в то же время напоминаем, чтобы не повторялось. Будет неправильно, если скажем, что такого случая не было", - сказал член ЦИК Назарали Арипов.

По итогам обсуждения члены ЦИК приняли решение оставить жалобу без удовлетворения с редакционными поправками.

До этого рабочая группа ЦИК, рассмотрев жалобу, также не удовлетворила ее.

Источник: super.kg, перевод: gezitter.org