У кандидата в президенты Эрниса Зарлыкова на счете менее тысячи сомов

У кандидата в президенты Кыргызстана Эрниса Зарлыкова на счете осталось всего 897 сомов. Такие данные привел ЦИК.
У кандидата в президенты Кыргызстана Эрниса Зарлыкова на счете осталось всего 897 сомов. Такие данные привел ЦИК.
По его данным, всего на счет кандидата поступил 1 миллион 831 тысяча 500 сомов. Из них он потратил 1 миллион 830 тысяч 603 сома.
Но Эрнис Зарлыков не единственный, кто за сентябрь потратил почти все деньги на агитацию. Решивший отказаться от притязаний на президентское кресло Камчыбек Ташиев из поступивших 1,1 миллиона сомов потратил 1 миллион 99 тысяч 125 сомов. На его счете осталось 875 сомов.
У остальных кандидатов суммы куда большие — от 7,8 тысячи сомов до 34,2 миллиона. Больше всего денег осталось пока у Бакыта Торобаева.
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