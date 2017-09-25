Шайлдабекова: Для подведения итогов президентских выборов достаточно 7-10 дней

Председатель Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов Нуржан Шайлдабекова отметила, что для подведения итогов президентских выборов достаточно 7-10 дней.

Председатель Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов Нуржан Шайлдабекова отметила, что для подведения итогов президентских выборов достаточно 7-10 дней. Об этом она сказала 23 сентября во время встречи с представителями общественного движения «За честные выборы».

По ее словам, закон предусматривает подведение итогов в течение 20 дней, но ЦИК постарается как можно раньше подвести итоги:

- Мы объявили итоги выборов в местные кенеши в течение недели. Поэтому, думаю, что и итоги президентских выборов мы не задержим. Для этого нам достаточно 7-10 дней.

Шайлдабекова отметила, что если выборы будут проходить в два тура, то пока неизвестно, на какой день будет назначен второй тур. Глава ЦИК добавила, что это может быть где-то между 10 и 20 ноября.

Президентские выборы состоятся 15 октября. ЦИК КР зарегистрировал 13 кандидатов в президенты.



Азаттык