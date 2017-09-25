ЦИК вынес предупреждение Ташиеву за агитацию Чубак ажы Жалилова

Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов 24 сентября рассмотрела жалобу по факту агитации члена Совета аалымов Чубак ажы Жалилова в пользу кандидата в президенты Сооронбая Жээнбекова.
Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов 24 сентября рассмотрела жалобу по факту агитации члена Совета аалымов Чубак ажы Жалилова в пользу кандидата в президенты Сооронбая Жээнбекова.
Во время обсуждения было заявлено, что Жээнбеков выступал на встрече с жителями Джалал-Абадской области в качестве гостя по приглашению другого кандидата - Камчыбека Ташиева.
Рабочая группа ЦИК предложила наложить штраф на Жалилова в размере двух тысяч сомов, отдельные участники заседания рекомендовали вынести предупреждение и самому Жээнбекову.
В итоге члены ЦИК решили вынесли предупреждение за агитацию Чубаком ажы Жалиловым Камчыбеку Ташиеву. Кроме того, ЦИК направит Госкомиссии по делам религий обращение с требованием запретить религиозным деятелям всех конфессий участвовать в агитации.
20 сентября в Сети была распространена запись, где на одной из встреч кандидата в президенты Сооронбая Жээнбекова Чубак ажы Жалилов говорит, что они приехали для того, чтобы поддержать Жээнбекова. После этого гражданские активисты обратились в ЦИК с жалобой по факту агитации за кандидата религиозным деятелем.
Агитация началась 10 сентября. Выборы в Кыргызстане состоятся 15 октября.
Азаттык
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