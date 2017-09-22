Движение «За честные выборы» просит власти принять меры по фактам незаконной агитации

Движение «За честные выборы», состоящее из политиков, государственных и общественных деятелей, направило обращение к президенту Алмазбеку Атамбаеву, председателю Центризбиркома Нуржан Шайлдабековой и премьер-министру Сапару Исакову с просьбой принять меры по фактам незаконной агитации.
Движение «За честные выборы», состоящее из политиков, государственных и общественных деятелей, направило обращение к президенту Алмазбеку Атамбаеву, председателю Центризбиркома Нуржан Шайлдабековой и премьер-министру Сапару Исакову с просьбой принять меры по фактам незаконной агитации.
Как рассказал «Азаттыку» член движения, экс-депутат парламента Равшан Жээнбеков, в обращении отмечается, что публичная поддержка бывшим муфтием страны, членом Совета улемов Кыргызстана Чубаком Жалиловым кандидата от СДПК Сооронбая Жээнбекова является незаконной. 20 сентября в Интернете опубликовано видео, где Чубак Жалилов призывает проголосовать на выборах за Жээнбекова.
В своем обращении движение также просит принять меры по факту поддержки кандидата от СДПК вице-премьер-министром Дуйшенбеком Зилалиевым. 19 сентября во время встречи с активом Баткенской области Зилалиев заявил, что поддержит кандидата от власти. В комментариях «Азаттыку» он сказал, что выражал личное мнение, а не как должностного лица.
21 сентября премьер-министр Сапар Исаков объявил замечание Дуйшенбеку Зилалиеву за выражение своего личного предпочтения одному из кандидатов и поручил возложить обязанности председателя Республиканского штаба по выборам на вице-премьер-министра Темира Джумакадырова.
Согласно пункту 15 статьи 22 закона «О выборах в КР», представители религиозных организаций и работники госорганов не имеют права проводить агитацию.
Выборы президента пройдут 15 октября.
Азаттык
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