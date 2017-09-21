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Печать E-mail Подробности Выборы Президента КР 21.09.2017 12:07 Просмотров: 5 ЦИК аккредитовал на выборы международных наблюдателей из 38 стран мира Выборы президента пройдут 15 октября.

На сегодняшний день комиссия по выборам и проведению референдумов аккредитовала 203 международных наблюдателя из 38 стран мира. 20 сентября комиссия зарегистрировала 31 международного наблюдателя от Миссии СНГ и Генеральной избирательной комиссии Индонезии, сообщает пресс-служба ЦИК. Выборы президента пройдут 15 октября. "Азатттык" Статьи по теме: Добавить комментарий