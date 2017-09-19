Выборы-2017. Сколько потратили кандидаты в президенты на агиткампанию

Кандидаты в президенты продолжают тратить деньги из избирательного фонда на агитационную кампанию.
ЦИК представил информацию о движении средств, актуальную на 18 сентября.
Согласно представленным данным, лидером по расходам остается Омурбек Бабанов. Из 138,2 миллиона сомов он потратил 124,1 миллиона. На втором месте Сооронбай Жээнбеков, израсходовавший 45,6 миллиона сомов из 46,3 миллиона. Замыкает тройку лидеров Темир Сариев, который потратил 25,6 миллиона из 31,5 миллиона сомов.
На счет Бакыта Торобаева поступило 47,2 миллиона сомов, потрачено 12,6 миллиона.
У большинства кандидатов расходы составили чуть больше миллиона сомов.
Выборы президента Кыргызстана назначены на 15 октября.
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