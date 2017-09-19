Генпрокуратура проверит возможную агитацию в Юракадемии

Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов приняла решение провести проверку со стороны Генеральной прокуратуры аудиоролика, где предположительно куратор агитирует студентов проголосовать за определенного кандидата на выборах президента.

Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов приняла решение провести проверку со стороны Генеральной прокуратуры аудиоролика, где предположительно куратор агитирует студентов проголосовать за определенного кандидата на выборах президента.

Как рассказала «Азаттыку» член ЦИК Атыр Абдрахматова, решение принято 18 сентября.

«Куратор подтверждает, что голос на записи принадлежит ей, но отвергает, что говорила эти слова. Ректор академии назвал запись монтажом, отметив, что нужно провести проверку. Говорят, что студентам нужно было снять на видео неправомерные действия, а как они могут открыто сделать это? Поэтому рабочая группа ЦИК приняла решение о том, что Генпрокуратура должна провести проверку», - сказала Абдрахматова.

В конце прошлой недели пользователи Интернета распространили аудиозапись, где якобы преподаватель Юракадемии в Бишкеке принуждает голосовать студентов за одного из кандидатов в президенты. Голос на записи заявляет, что на прошлых выборах преподаватели выявили студентов, проголосовавших за «других» кандидатов, из-за чего были отчислены четверо студентов.

В соцсетях студенты также писали, что в вузах их заставляют проголосовать за определенного кандидата. 17 сентября около ста студентов провели в Бишкеке флешмоб «Мы не боимся!» с целью противостоять давлению в вузах и обратить внимание президента на применение админресурса.

Азаттык