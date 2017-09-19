15 сентября в Бишкеке проходит первое заседание движения "За честные выборы". Обсуждаемая тема – предстоящие президентские выборы.
15 сентября в Бишкеке проходит первое заседание движения "За честные выборы". Обсуждаемая тема – предстоящие президентские выборы.
На собрании присутствуют общественные и политические деятели во главе с экс-президентом Розой Отунбаевой, эксперты.
"Скажу относительно сбора подписей кандидатами. Решение ЦИК по Ахматбеку Келдибекову некорректно. Если не регистрировать, то надо было озвучить решение еще тогда, когда Келдибеков самовыдвигался в качестве кандидата. Но этого не сделали, затянули время. Признаны непригодными подписи других кандидатов. Кандидат может начать процесс сбора подписей с момента представления себя кандидатом, так в законе. Нет положения, что нельзя начинать, пока ЦИК не даст старт. ЦИК вышел за рамки, признав недействительной работу многих кандидатов. ЦИК выставила новые требования и вынесла неправильные решения. ЦИК не может, находясь в Бишкеке, выявить, кто сам поставил подпись, а кто за кого расписался. Если ЦИК вынесет неправильное решение, то есть право его отменить. Но это не поддерживают", - заявил экс-глава Центризбирком Акылбек Сариев.
Напомним, указанное движение было создано 12 сентября. По словам инициаторов, целью движения является "обеспечение законного проведения президентских выборов". Членами организации являются экс-президент Роза Отунбаева, экс-депутат Равшан Жээнбеков, депутат Жанар Акаев и другие.
Источник: super.kg, перевод: gezitter.org
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