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Печать E-mail Подробности Выборы Президента КР 18.09.2017 09:58 Просмотров: 20 «Мы не боимся!»: бишкекская молодежь — против использования админресурса на выборах президента В Бишкеке молодежь провел флешмоб под названием «Мы не боимся!» против применения административного ресурса. В Бишкеке молодежь провел флешмоб под названием «Мы не боимся!» против применения административного ресурса.

На данной акции собралась бишкекская молодежь, студенты нескольких вузов и активисты. Молодые люди просили честных выборов, без давления и применения административного ресурса. knews.kg Добавить комментарий