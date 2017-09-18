ЦИК: ЭлТР выделил недостаточно бесплатного времени кандидатам

Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов требует от телеканала ЭлТР выделить бесплатно каждому кандидату по одному часу.

Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов требует от телеканала ЭлТР выделить бесплатно каждому кандидату по одному часу. Поэтому результаты жеребьевки по выделению кандидатам бесплатного эфирного времени на государственных телеканалах, касающиеся ЭлТР, аннулированы. Об этом «Азаттыку» сообщили заместитель председателя ЦИК Абдыжапар Бекматов.

«По закону, каждому кандидату должно быть выделено по 60 минут бесплатного эфирного времени на государственных телеканалах. ЭлТР выделил 50 минут. Кроме того, в законе написано, что телеканалы должны предоставить эфир в прайм-тайм – с 20:00 до 24:00, но ЭлТР предложил время с 19:40. ЦИК потребовал от руководства телеканала выделить нужный объем времени в предусмотренном законе отрезке. Им дан срок до 20 сентября. В этот день кандидаты будут тянуть жребий для получения бесплатного эфирного времени на ЭлТР», - сказал Бекматов.

Кандидаты в президенты 15 сентября тянули жребий в ЦИКе для получения бесплатного эфирного времени на государственных телеканалах и печатной площади в газетах. В мероприятии приняли участие руководители телеканалов КТРК, ЭлТР, радиостанции «Биринчи радио», газет «Кыргыз Туусу» и «Эркин-Тоо», кандидаты в президенты. Представители кандидатов выразили возмущение по поводу того, что телеканал ЭлТР для передачи в форме круглого стола выделил время не на основном канале, а на канале «Или-билим».

Бесплатная агитация кандидатов в президенты в государственных СМИ начнется 18 сентября.