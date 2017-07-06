Почему Камчыбек Ташиев отправился на Алтай?

Что он знает, чего не знаем мы? Наверное Камчыке готовит что-то интересное...
Судя по нашим данным, лидер патриотической политической партии "Ата Журт" Камчыбек Ташиев отправился на землю наших предков, на Алтай, пока здесь обостряется политическая ситуация в связи с выборами, идет процесс переговоров, объединений, поиска поддержки...
В последнее время остается неизвестным, кто выдвинется от упомянутой партии, в каком положении находится трио Мадумаров-Келдибеков-Ташиев. Так почему лидер партии, которая служит опорой для жителей юга, внезапно уехал, когда другие политические партии готовятся созвать курултай и выдвинуть кандидата? По какой причине курултай партии был отложен на конец июня, потом на 5 июля, а теперь и на неизвестный срок? Смогут ли возглавляющие эту партию богатыри сплотиться и выдвинуть единого кандидата или как обычно превратятся в чей-то корм? На все эти вопросы должен был ответить Камчыбек Ташиев. Что он ищет на Алтае? Что он знает, чего не знаем мы? Наверное Камчыке готовит что-то интересное...
Источник: газета "Майдан.kg" №25 от 05.07.2017 / стр. 2
http://www.gezitter.org/politic/61300/
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