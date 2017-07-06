"Адам укугу" выдвигает Турсунбека Акуна!

Бывший омбудсмен Кыргызстана Турсунбек Акун выдвигается в президенты от партии "Адам укугу". Об этом нашу редакцию известили из штаба упомянутой политической организации.

Сам Турсунбек Акун связался с нашим корреспондентом, сообщил следующее: "Сами знаете, в отличие от других у меня нет достаточно богатства, чтобы внести залог! Сейчас я вынужден оставить под залог свой дом, чтобы вступить в президентскую гонку. Кроме того, сделаю официальное обращение к соотечественникам. Я вынужден собирать деньги у простого народа!"

Турсунбек Акун добавил, что он намерен объявить о своем решении 6 июля в отеле "Достук", на первом курултае партии "Адам укугу".

К слову, Турсунбек Акун выдвигается в президенты от политической организации вслед за бывшим премьер-министром Темиром Сариевым, лидером "Онугуу-Прогресса" Бакытом Торобаевым.

В 1990 году было основано Движение по защите прав человека Кыргызстана, при поддержке Демократического движения Кыргызстана. 21 января 2015 года в ходе конференции это движение было преобразовано в политическую партию "Адам укугу". Значит, политическая партия "Адам укугу" имеет историю в виде четверти века, которую преодолело Движение по защите прав человека Кыргызстана.

Источник: газета "Майдан.kg" №25 от 05.07.2017 / стр. 2

http://www.gezitter.org/prezident_2017/61297/