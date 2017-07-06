Предвыборный штаб партии "Ак Шумкар" возглавила известный общественный деятель Эльмира Ибраимова.
Судя по нашей оценке, доверив штаб Эльмире Ибраимовой, Темир Сариев показал новый пример продвижения вперед. Этот вариант обоснован. Потому что Эльмира Султановна ценится как честный и выдающийся государственный деятель среди женщин. К тому же общественность тепло воспримет то, что штаб "Ак Шумкара" возглавит женщина.
Напомним, отец госпожи Эльмиры Султан Ибраимов занимал высокие должности, трудился как на юге, так и на севере страны, в свое время пользовался огромным авторитетом. Представители старшего поколения ценят репутацию этого человека, уважают его за то, что он проделал огромную работу для страны. В общем, у нас придают большое значение репутации отца, наверное это поможет "Ак Шумкару"...
Источник: газета "Майдан.kg" №25 от 05.07.2017 / стр. 2
http://www.gezitter.org/politic/61292/
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