Медербек Алиев: Экономика Кыргызстана начнет восстанавливаться в 2022 году 

Экономика страны начнет восстанавливаться с 2022 года.
Об этом рассказал юрист Медербек Алиев.
По его словам, к такому выводу пришли эксперты Азиатского банка развития. Предполагается, что в 2020 году экономика Кыргызстана из-за пандемии упадет на 8 процентов.
Но начиная с 2022 года с открытием границ и возобновлением экспорта, импорта и товарооборота экономика страны начнет свое восстановление.
Бишкек24
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