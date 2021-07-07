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Экономика
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Медербек Алиев: Экономика Кыргызстана начнет восстанавливаться в 2022 году 

Экономика страны начнет восстанавливаться с 2022 года.

Об этом рассказал юрист Медербек Алиев.

По его словам, к такому выводу пришли эксперты Азиатского банка развития. Предполагается, что в 2020 году экономика Кыргызстана из-за пандемии упадет на 8 процентов.

Но начиная с 2022 года с открытием границ и возобновлением экспорта, импорта и товарооборота экономика страны начнет свое восстановление.

Бишкек24

           

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