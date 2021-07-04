Роль мигрантов в экономике большая!

И без слов понятно, какова роль живущих за границей и трудящихся мигрантов в экономике.
Внешняя миграция стала частью жизни нашего народа.
Эксперты международной организации труда убеждены, что миграция стала неотъемлемой частью жизни населения Азербайджана, Армении, Грузии, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана. Это сыграло большую роль в предотвращении экономического кризиса.
По данным Национального банка объем денежных переводов мигрантов в 2020 году составил 2 млрд 377 млн долларов, что на 30 млн долларов меньше, чем в 2019 году. Международная организация в ходе вебинара «Трудовая миграция и безработица» сообщила, что объем денежных переводов мигрантов в 2019 году составил 373 доллара на душу населения. Этот показатель в 2018 году составил 425 долларов. По данным этой организации, в 2019 году денежные переводы составили 28,5% от ВВП.
Источник: газета «Майдан.kg» №24 от 30.06.2021 / стр. 7, gezitter.org
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