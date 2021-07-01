В этом году 3,8%, в следующем году – 6,4%

Международный валютный фонд прогнозирует соответствующий рост в экономике Кыргызстана.
В 2021 году ожидается рост экономики в 3,8%, а в 2022 году – 6,4%. Это связано с перспективами добычи золота, с возрождением сферы туризма, транспорта, услуг.
«В ближайшие месяцы показатели инфляции будут высокими, но к концу года стабилизируются до отметки в 5-7%. По сравнению с 2021 годом дефицит составит 6% от ВВП. Это будет обусловлено возобновлением импорта и открытием границ», — говорят члены исполнительного совета Международного валютного фонда.
Источник: газета «Майдан.kg» №24 от 30.06.2021 / стр. 8, gezitter. org
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