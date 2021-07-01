Ишенбай Кадырбеков: Раскрытие аферы вокруг Кумтора поможет решить финансовые проблемы Кыргызстана

Это в первую очередь является решительным шагом президента Садыра Жапарова, потому что он на протяжении многих лет искал справедливости в вопросе Кумтора.

В связи с безответственным нарушением недропользовательских и экологических стандартов компанией Centerra Gold Inc в «Кумтор Голд Компани» было введено временное внешнее управление, Кыргызстан грамотно повел работу по вопросу Кумтора. Это в первую очередь является решительным шагом президента Садыра Жапарова, потому что он на протяжении многих лет искал справедливости в вопросе Кумтора.

На сегодняшний день принято правильное решение не только в политическом, но и в экономическом и экологическом плане. Такие меры практикуют все развитые страны мира. Практически все 30 прошедших лет Кыргызстан не владел своим богатством, всё золото «утекало» за границу, в то же время Кыргызстану наносился невосполнимый экологический ущерб. В настоящее время Кумтор продолжает работать, не останавливаясь ни на минуту, работники получают зарплату, выполняют свою работу. Процесс будет продолжаться. Полезные ископаемые, в том числе золоторудные месторождения, в соответствии с Конституцией Кыргызстана, являются особой собственностью стороны. Раскрытие аферы вокруг Кумтора будет способствовать решению финансовых проблем Кыргызстана, заявил экс-спикер парламента Ишенбай Кадырбеков в интервью изданию «Евразия Эксперт».

«Иногда я слышу, что, мол, у нас нет таких денег, чтобы выплатить компенсацию, если на нас подадут в арбитражный суд после национализации. Но в мировой практике не было случаев, чтобы вопросы национализации рассматривались в международном суде. Национализация принимается законом, который, как представитель народа, ратифицирует парламент. А принятие законов в суверенном государстве ни один арбитраж не может рассматривать, как нечто незаконное. Поэтому в мире не было судебных процессов против национализации», — сказал он, отметив, что вопрос в суде может касаться только размера компенсации.

«При этом есть резолюция Генеральной ассамблеи ООН, которая гласит, что в случае национализации вопросы компенсации рассматриваются местным судом и по законам самого государства. Когда мы национализируем «Кумтор Голд Компани», пусть Centerra выставит нам счет. Мы поднимем всю бухгалтерию, просчитаем затраты, вычтем из них наши недополученные средства, средства на охрану окружающей среды и так далее, и выплатим остаток. Вот что значит национализация», — пояснил Кадырбеков.

Источник: koom.press, gezitter. org