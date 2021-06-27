Турсунбай Бакир уулу: Предприниматели постоянно подвергались проверкам из-за госслужащих, желавших разбогатеть

Бишкек, "Саясат. kg". Президент обещал сократить проверки и поддержать бизнес.

— Господин Турсунбай, президент и кабинет министров заверили, что поддержат бизнес и не будет лишних проверок. Это действительно поддержка?

— Те, кто состоит на госслужбе, но хочет разбогатеть, приобрести жилье и машину, купаться в золоте и в долларах, в основном брали взятки у бизнесменов или отстаивали их интересы на правительственном, министерском уровне, за долю в 10-35%. Поэтому предприниматели постоянно подвергались проверкам. Президент обещал сократить проверки и поддержать бизнес.

— Генпрокурор заявил, что в Кыргызстане никто не обладает особым статусом и будет наказан человек, который будет приставать к бизнесменам. Можно ли надеяться на то, что бизнес теперь будет защищаться на государственном уровне?

— В цивилизованной стране не государство защищает бизнес, а бизнес защищает государство. Со стороны государства лишь нужны хорошие законы. А судебная власть должна защищать бизнес от незаконных посягательств со стороны чиновников.

В Кыргызстане считанные люди разбогатели честным путем. Другие добровольно или вынужденно давали взятки государственным служащим, эти чиновники выступают их «крышей» при открытии или продвижении бизнеса.

— Поддержка бизнеса – это попытка развивать экономику?

-—Бизнес в Кыргызстане будет отлично развиваться, если аферисты на госслужбе не будут мешать бизнесу! В данное время основная проблема заключается в привлечении иностранных инвесторов, поэтому государство вынуждено поддерживать отечественных предпринимателей. Потому что они наши внутренние инвесторы.

Источник: Sayasat.kg, gezitter.org