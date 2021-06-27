Айбек Бузурманкулов, бывший губернатор Таласской области: Если полностью отменят проверки бизнеса, то предприниматели начнут работать беспорядочно, нарушая закон

Бишкек, "Саясат. kg". Предпринимателям нужно давать льготы, когда они начинают новое дело.
– Президент и кабинет министров провели встречу с предпринимателями, выслушали их проблемы, заверили, что уменьшатся проверки и будут льготы. Это признак государственной поддержки?
- Да, можно сказать, что бизнесменам начали оказывать поддержку. Предпринимателям нужно давать льготы, когда они начинают новое дело. Нужно подготовить доступные кредиты, облегченные графики выплат, механизмы поддержки стартапов. Но в то же время полностью отменять проверки нельзя. Иначе предприниматели начнут работать беспорядочно, нарушая закон. Точнее, могут не выполнять определенные требования, меры безопасности, уклоняться от уплаты налогов. Поэтому нужно уметь ставить им условия.
Закон должен быть превыше всего. Если закон нарушает проверяющий орган, то должен ответить орган, если же нарушает бизнесмен, то отвечать должен бизнесмен. Если будет объявлен мораторий на проверку предпринимателей, то могут злоупотребить нарушениями горнодобывающие компании. Поэтому нужно уметь ставить условия, напоминать, что люди ответят при нарушении закона.
– Поддержка бизнеса это попытка добиться развития экономики?
– Да, экономика будет развиваться при успешной работе предпринимателей. Для всех должны быть одинаковые условия. Судебная система должна быть прозрачна и объективна. А предпринимательство должно основываться на созидании, научных исследованиях, творчестве и находчивости.
Источник: Sayasat.kg, gezitter.org
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