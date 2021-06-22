“Газпром” должен перевести расчеты с Кыргызстаном на рубли - эксперт

Бишкек, “Саясат.kg”. “Газпром” должен перевести расчеты с Кыргызстаном на рубли, только так можно снизить цену на газ, считает эксперт Р.Умбеталиев.

3 июня этого года, во время проведения Петербургского международного экономического форума министр финансов России Антон Силуанов заявил, что Россия в течение месяца полностью откажется от американского доллара и снизит долю британского фунта в структуре Фонда национального благосостояния (ФНБ). Минфин РФ решил обнулить долю доллара в средствах Фонда национального благосостояния. От американской валюты в резервах власти планируют отказаться за месяц.

“Правительство приняло решение полностью отказаться от инвестиций средств Фонда национального благосостояния в долларовые активы. Мы, как и ЦБ, приняли решение о сокращении вложений средств ФНБ в долларовые активы. Если сегодня у нас по структуре порядка 35% вложений ФНБ в доллары, 35% - в евро, то мы приняли решение о том, чтобы выйти из долларовых активов полностью, заместив вложения в доллары увеличением евро, увеличением в золото. Доллары 0%, евро - 40%, юань - 30%, золото - 20%, фунты и иены - по 5%. Замещение произойдет достаточно быстро, в течение месяца. Международные расчеты будут проводиться в рублях”,- сказал он.

Фонд национального благосостояния - это государственный резервный фонд, который формируется за счет дополнительных нефтегазовых доходов бюджета (в просторечии его еще называют “кубышкой”).

Встреча Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве 16 июня 2021 г. прошла достаточно плодотворно. Рынки встретили её позитивно. Курс рубля стал расти, как и биржевые индексы. Аналитики считают, что рубль может совершить прорыв года, а доллар уже в ближайшее время опустится ниже психологической отметки. Российская валюта сразу после окончания саммита и начала пресс-конференции Владимира Путина по итогам встречи перешла к укреплению. Доллар снизился до 71,5 рубля, евро опустился ниже 87. В настоящее время курс рубля колеблется 72-73 за доллар.

“Газпром” вошел в Кыргызстан в 10 апреля 2014 г. За это время за природный газ российская компания получает в долларовом эквиваленте. Многие депутаты, общественные деятели, независимые эксперты, ведущие экономисты выступали за перевод расчетов на российскую валюту. Так как это было бы более выгодным и наиболее справедливым.

“Газпром” продает Белоруссии газ по 127 долларов за 1000 кубов. Российская компания покупает газ в Узбекистане по цене 125 долларов за тысячу кубометров и продает Кыргызстану по 150 долларов. ОсОО “Газпром Кыргызстан” на июнь 2021 г. определил тарифы на природный газ по тарифу, для населения 17,867 сома за 1 куб. что составит 211 долларов за 1000 кубов. Тариф, для промышленных абонентов составит 21,574 сома за 1 куб, что составит 255 долларов за 1000 кубов.

Кыргызстан в ближайшее время не собирается отказываться от американской валюты. В данное время кабинет министров должен использовать экономический момент, для уменьшения цены на природный газ, как для населения, так и для промышленных предприятий, коммерческих структур, бюджетных организаций.

Необходимо продать рубли за доллары и рассчитаться с российской компанией в долларовом эквиваленте. При таком экономическом механизме можно уменьшить тарифы на природный газ, для всех потребителей до 10 %, от конечной стоимости российского энергоносителя узбекского происхождения.

Р. Умбеталиев, независимый эксперт ТЭК