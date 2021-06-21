Тенгиз Болтурук и Акылбек Жапаров внесли большой вклад в работу «Кумтора» на благо народа

До этого времени Кумтор был закрыт, для простых кыргызстанцев были недоступны различные имеющиеся вакансии на руднике.

Чтобы трудоустроиться на Кумтор, дипломированным опытным специалистам приходилось прибегать к связям, знакомствам. В большинстве случаев туда попадали знакомые верхушки власти, защищавшей интересы Кумтора, а опытные компетентные специалисты остались за бортом тару

Комиссия по изучению «Кумтора» под началом Акылбека Жапаров раскрыла ряд нарушений в компании, в том числе финансовые, экологические.

Вследствие этого канадцы, чья вина была раскрыта, сбежали в свою страну. Предприниматели, которые за период свыше четверти века разбогатели благодаря Кумтора и превратились в миллиардеров, не захотели признать свои нарушения, обратились в суд Нью-Йорка, отвечали здесь все компьютеры, поступив крайне недружественно.

Несмотря на это, за полтора месяца команде во главе с Тенгизом Болтуруком удалось возобновить работу рудника.

Возможно, канадские бизнесмены были уверены, что кыргызы не смогут вести разработку золоторудного месторождения. Но этого не произошло, работа не остановилась. К счастью, комиссия Акылбека Жапарова работала отлично, единая команда как и прежде добывает золото, принеся государству прибыль в размере более 40 млн долларов.

На днях Тенгиз Болтурук обнародовал, какие вакансии имеются на Кумторе. В течение последнего месяца трудоустроено 60 человек.

Конечно, зарплата работников золотого рудника высокая, выдаётся своевременно.

Говорится, что до этого времени безуспешно отправлявшие свои резюме люди теперь легко устраиваются на работу в «Кумтор».

Поэтому скажем спасибо сегодняшней власти, раскрывшей обличие «Кумтора», и главе комиссии Акылбеку Жапарову за то, что не продался за деньги, как прежние, четко исполнил свою задачу, а также Тенгизу Болтуруку, обеспечивающему бесперебойное производство на руднике. Поддержим их.

Относительно вакансий на Кумторе Тенгиз Болтурук как написал на своей странице в Фейсбуке:

«В мой личный ящик поступает много писем относительно вакансий.

Информацию можете получить по ссылке

https://www.kumtor.kg/ru/category/announcements/jobs/

Не упускайте возможности. Всем удачи! ЗАО «Кумтор Голд Компани» должно стать местом, где работают только настоящие и трудолюбивые профессионалы», — написал он.

Источник: abal.kg, gezitter. org