Новые тарифы на электроэнергию в КР: Сколько будет платить население?

С учетом замечаний и предложений, Министерством разработан проект новой ССТП, который выносится на общественное обсуждение.

Министерство энергетики и промышленности КР на общественное обсуждение выносит проект постановления Кабинета министров КР "Об утверждении Среднесрочной тарифной политики Кыргызской Республики на электрическую энергию на 2021-2025 годы". Проект документа опубликован на сайте Кабмина.

"В целях покрытия дефицита электрической энергии, связанного с очередным циклом маловодного периода приведшим к снижению уровня воды в Токтогульском водохранилище, а также ежегодным ростом потребления электрической энергии, Министерством энергетики и промышленности КР реализуется ряд мер, направленных на стабильное и надежное функционирование электроэнергетической отрасли республики. К таким мерам относятся импорт электрической энергии из соседних стран (Казахстан, Узбекистан), увеличение выработки электроэнергии на ТЭЦ г. Бишкек и проведение экономически обоснованной тарифной политики, которая позволит покрыть дополнительные затраты энергокомпаний и достичь в среднесрочной перспективе покрытия тарифами стоимости электрической энергии", - говорится в документе.

В этой связи, с 23 апреля на официальных сайтах Министерства энергетики и промышленности КР, Государственного агентства по регулированию топливно-энергетического комплекса при МЭиП КР размещено уведомление к проекту новой ССТП на 2021-2025 годы для ознакомления общественности и внесения замечаний и предложений.

По итогам предварительных обсуждений поступили предложения, которые в соответствии с Методикой проведения анализа регулятивного воздействия нормативных правовых актов на деятельность субъектов предпринимательства (ППКР от 30 сентября 2020 года № 504) включены в реестр предложений и ответов и опубликованы на сайте Министерства энергетики и промышленности Кыргызской Республики.

Кроме того, было изучено мнение общественности относительно предложений концепции тарифной политики в СМИ и интернет ресурсах. С учетом замечаний и предложений, Министерством разработан проект новой ССТП, который выносится на общественное обсуждение.

Новая ССТП предусматривает постепенное достижение тарифами стоимости электрической энергии в среднесрочной перспективе до 2025 года.

Предлагаемые тарифы на электроэнергию для конечных потребителей:

Население:

1) Для бытовых потребителей предлагается отменить ежемесячную норму потребления электроэнергии (за исключением ОЗП, в который норма будет увеличена до 1000 кВтч) и установить единый тариф в размере 1,09 сом/кВтч. В ОЗП при потреблении свыше 1000 кВтч в месяц тариф составит 2,52 сом/кВтч.

2) Для жителей, проживающих в условиях высокогорья и отдаленных труднодоступных зонах, норма потребления электроэнергии устанавливаться не будет. Тариф для данной категории бытовых потребителей составит 1,09 сом/кВтч на весь год.

Насосные станции:

Для насосных станций и скважин, обеспечивающих население питьевой водой и водой для полива сельскохозяйственных угодий, а также используемых для нужд канализационного хозяйства, тариф на электроэнергию предлагается установить на уровне 1,09 сом/кВтч, т.е. на уровне бытовых абонентов.

Электрический транспорт, детские учреждения интернатного типа, социальные стационарные и полустационарные учреждения для инвалидов и/или пожилых граждан, а также религиозные организации:

Для данных потребителей электроэнергии предлагается установить тариф в размере 1,68 сом/кВтч.

Все другие небытовые потребители (промышленные, сельскохозяйственные, бюджетные и прочие потребители):

Для небытовых потребителей тариф на электроэнергию предлагается установить в размере 2,52 сом/кВтч.

Субъекты майнинга (криптовалюта), предприятия золоторудной промышленности (золотоизвлекательные фабрики), литейные плавильные цеха электротермической обработки металла, цементные заводы и предприятия по производству алкогольной продукции:

Для энергоемких промышленных потребителей (субъекты майнинга (криптовалюта), предприятия золоторудной промышленности (золотоизвлекательные фабрики), литейные плавильные цеха электротермической обработки металла, цементные заводы и предприятия по производству алкогольной продукции) предлагается установить тариф на электроэнергию на уровне тарифа для промышленных потребителей 2,52 сом/кВтч, с применением повышающего коэффициента в размере 2,0. Таким образом, при корректировке тарифа на повышающий коэффициент общий тариф для данных категорий потребителей составит 5,04 сом/кВтч (без учета налогов).

В целях проведения процедуры общественного обсуждения, проект новой тарифной политики и соответствующий пакет документов опубликован 15 июня на официальном интернет - сайте правительства Кыргызской Республики.

URL: https://www.vb.kg/402257

