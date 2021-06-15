Что в Кыргызстане делает российский банкир, переживший разорение двух банков?

Владимир Фролов был акционером и руководителем российского банка «Северная казна», который оказался на грани банкротства.

В финансовой сфере Кыргызстана обычно все стабильно и предсказуемо, но прошлая неделя была насыщена горячими новостями и резкими заявлениями о том, что нужны кардинальные изменения. Однако вместо того, чтобы предлагать и совместно обсуждать новые идеи, инициаторы начали с агрессивной атаки в сторону текущей ситуации на финансовом рынке.

Несколько очень громких высказываний, в том числе в сторону Нацбанка, озвучил депутат ЖК Саматбек Ибраев. На пресс-конференции, которую он дал на днях, депутат предложил свое виденье развития финансового сектора. Некоторые предложения выглядели, мягко говоря, абсурдно для людей, разбирающихся в финансовой структуре. Однако, как видно, депутат развернул целую кампанию по продвижению своих реформ в этом направлении.

Чуть позже стало понятно, что депутат неспроста занялся темой финтех — выяснилось, что его сын Данияр Ибраев работал с новыми финансовыми технологиями. Сейчас он находится в Болгарии, поскольку, задолжав внушительную сумму кому-то из партнеров и коммерческих банков, сбежал из страны, что частично подтверждает и сам Саматбек Ибраев.

Однако есть в окружении депутата еще одна личность, которая вызывает неоднозначные мысли. По инициативе Ибраева уже прошли несколько общественно-значимых мероприятий, где, помимо других, постоянно присутствовал один и тот же эксперт – Владимир Фролов. Его представляют как опытного зарубежного профессионала в финансовой сфере, и, как видно, он и правда имеет значительный опыт в этой области. Однако, если покопаться в его резюме, то можно найти интересные факты, которые могут настораживать.

Загадочный банкир

Владимир Фролов был акционером и руководителем российского банка «Северная казна», который оказался на грани банкротства. В 2008 году банк спасла сделка с «Альфа» банком, который купил его за 7.8 млрд рублей.

По данным российских СМИ, генпрокуратура по Уральскому округу возбудила в отношении бывшего руководства «Северной казны» уголовное дело по факту злоупотребления полномочиями — руководство банка подозревалось в выводе активов по вексельным схемам непосредственно перед санацией.

Однако это не помешало Фролову продолжить банковскую деятельность. После этого он совместно с Номос-банком приобрел банк «Уран» и собирался на его базе развивать «не имеющий в России аналогов банк».

По данным российского издания «Коммерсант», представители Центробанка России были удивлены появлением Владимира Фролова в новом банке.

«Ситуация, когда бывший собственник банка, который пришлось санировать, спустя достаточно непродолжительное время после санации становится владельцем блокпакета другого банка, законодательно возможна, но идеологически неправильна»,— сообщил тогда директор Департамента лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций Банка России Михаил Сухов.

Банк, в совет директоров которого вошел Владимир Фролов, в последующем был переименован в «Инбанк». Чуть позже, в конце 2012 года Фролов продал свой пакет акций и перешел в структуру «Банка24.ру».

«Я буду входить в совет директоров «Банка 24.ру» и буду предлагать пути развития банка. Главным направлением моей работы и новой команды сотрудников станет создание нового технологичного сервиса», — рассказал тогда журналистам Владимир Фролов.

Однако уже в 2014 году он покинул должность члена совета директоров, поскольку Центробанк отозвал лицензию у банка. Опять же, по причине отмывания преступных доходов.

«Центробанк РФ отозвал лицензию у «Банка24.ру» 16 сентября 2014 года. Регулятор объяснил свое решение тем, что банк «нарушал законодательство о противодействии отмыванию преступных доходов». Банк был участником системы страхования вкладов. По объему нетто-активов банк занимал 276 место среди российских банков», — сообщает издание РБК.

В мае 2017 года Владимир Фролов презентовал платежную систему на основе блокчейна Copernicus Gold, которой занимается и по сей день.

Почему Кыргызстан?

Возникает резонный вопрос – что же делает российский банкир в Кыргызстане? Как Фролов сам написал на своей странице в Facebook, он получил предложение от руководства страны написать концепцию модернизации экономики и теперь займется реализацией этого проекта на практике.

Стоит отметить, что Владимир Фролов сам заявляет о том, что его приезд в Кыргызстан был неспроста.

«Этому предшествовало долгое общение с депутатом парламента, который приложил немалые усилия, чтобы убедить меня принять участие в этом проекте. С концепцией познакомились. Меня пригласили реализовать этот проект. Если все пойдет гладко и не будут усекать мои предложения, то, пожалуй, надолго», — пишет в своем посте банкир.

Общественности уже представлен совместный доклад «Богатый и счастливый Кыргызстан. Модернизация финансовой системы Кыргызстана», где фигурирует имя Владимира Фролова, а руководителем проекта является депутат Саматбек Ибраев.

По данным собственных источников, Владимир Фролов является личным консультантом депутата Ибраева по вопросам модернизации финансовой структуры, что является вполне логичным, учитывая, что Ибраев по первому образованию инженер-строитель и до депутатства долгое время работал в нескольких строительных компаниях. Судя по биографии, опыта работы в финансовой структуре у Ибраева не имеется, однако на прошлой неделе он презентовал целую концепцию развития финтех направления в Кыргызстане.

Не совсем понятно, почему концепция развития финансового рынка целой страны не обсуждается с привлечением всех игроков рынка и общественности, а разрабатывается узким кругом людей, некоторые из которых могут иметь свои личные интересы. Остается надеется, что этому вопросу придадут больше значимости и масштабности, поскольку от того, как будет меняться финансовый рынок Кыргызстана напрямую будет зависеть развитие экономики страны в целом.

Источник: Экономист