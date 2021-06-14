«На подорожание бензина в частности влияет снижение курса сома»

С ноября прошлого года после второй волны коронавируса мировая экономика начала постепенно восстанавливаться, в итоге начал расти спрос на нефть и нефтепродукты.



С начала года оптовые цены на бензин на российских нефтеперерабатывающих заводах повысились на 100%, в то время как продавцы ГСМ повысили розничные цены всего на 41%. Оптовые цены на дизельное топливо повысились на 50%, а розничные — на 28%.

Исполнительный директор ассоциации нефтетрейдеров Кыргызстана Канатбек Эшатов в интервью «Марал» отметил, что повышение цен обусловлено мировой тенденцией.

По его словам, с ноября прошлого года после второй волны коронавируса мировая экономика начала постепенно восстанавливаться, в итоге начал расти спрос на нефть и нефтепродукты.

«Бюджет 11 стран — членов соглашения ОПЕК полностью зависит от цен на нефть. Вследствие прошлогодних ограничений в связи с пандемией бюджет этих стран не наполнился. Они сократили объемы нефтедобычи и повысили цены на нефть для наполнения бюджета. В то время баррель нефти марки Brent стоил менее 50 долларов, а сегодня превысил 70 долларов. В этом эти страны заинтересованы. Во время утверждения бюджета на прошлый год утвердили цену на баррель нефти 70 долларов.

Вторая причина повышения цен — Россия, где мы покупаем ГСМ, хотя и не член ОПЕК, но является страной-наблюдателем, там тоже запретили в пандемию производство нефти, сократили производство, подняв цены на ГСМ», — сказал Эшатов.

Исполнительный директор ассоциации нефтетрейдеров Кыргызстана назвал снижение курса сома в качестве ещё одной серьёзной причины повышения цен на ГСМ.

Источник: maralfm.kg, gezitter.org

