«На подорожание бензина в частности влияет снижение курса сома»

С ноября прошлого года после второй волны коронавируса мировая экономика начала постепенно восстанавливаться, в итоге начал расти спрос на нефть и нефтепродукты.
С начала года оптовые цены на бензин на российских нефтеперерабатывающих заводах повысились на 100%, в то время как продавцы ГСМ повысили розничные цены всего на 41%. Оптовые цены на дизельное топливо повысились на 50%, а розничные — на 28%.
Исполнительный директор ассоциации нефтетрейдеров Кыргызстана Канатбек Эшатов в интервью «Марал» отметил, что повышение цен обусловлено мировой тенденцией.
По его словам, с ноября прошлого года после второй волны коронавируса мировая экономика начала постепенно восстанавливаться, в итоге начал расти спрос на нефть и нефтепродукты.
«Бюджет 11 стран — членов соглашения ОПЕК полностью зависит от цен на нефть. Вследствие прошлогодних ограничений в связи с пандемией бюджет этих стран не наполнился. Они сократили объемы нефтедобычи и повысили цены на нефть для наполнения бюджета. В то время баррель нефти марки Brent стоил менее 50 долларов, а сегодня превысил 70 долларов. В этом эти страны заинтересованы. Во время утверждения бюджета на прошлый год утвердили цену на баррель нефти 70 долларов.
Вторая причина повышения цен — Россия, где мы покупаем ГСМ, хотя и не член ОПЕК, но является страной-наблюдателем, там тоже запретили в пандемию производство нефти, сократили производство, подняв цены на ГСМ», — сказал Эшатов.
Исполнительный директор ассоциации нефтетрейдеров Кыргызстана назвал снижение курса сома в качестве ещё одной серьёзной причины повышения цен на ГСМ.
Источник: maralfm.kg, gezitter.org
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