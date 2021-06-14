Цены на продовольствие могут повыситься. Кыргызстан вводит запрет на вывоз отдельных сельхозтоваров

Правительство приводит ряд причин для введения такой меры.
Правительство вынесло на общественное обсуждение проект постановления о введении временного запрета на вывоз из страны отдельных видов сельскохозяйственных товаров за пределы таможенной территории ЕАЭС. Инициатива исходит от Министерства сельского, водного хозяйства и развития региона.
Целью постановления является стабилизация ситуации на внутреннем продовольственном рынке республики, недопущение критического недостатка сельскохозяйственных товаров и повышения их цен, говорится в информации.
В список запрещённых к вывозу продовольственных товаров вошли пшеница, меслин, кукуруза, ячмень, пшеничная мука, растительное масло, сахар, яйцо куриное, корма (сено, солома, комбикорм, отруби и зерновые корма).
Правительство приводит ряд причин для введения такой меры.
В связи с ведением Казахстане ограничения на экспорт живого скота и запуском программы развития животноводства в Узбекистане, в республике отмечен массовый вывоз сельскохозяйственных животных за пределы страны. Также произошло сокращение импорта сельскохозяйственных животных в КР.
Кроме того, по итогам весенне-осенних полевых работ 2020 года в республике произошло уменьшение площадей посевов отдельных сельскохозяйственных культур, в связи с чем производство отдельных видов продукции сокращено, в результате чего на внутреннем продовольственном рынке республики цены на указанные сельскохозяйственные товары увеличены на 60-70 %
Кроме того, малоснежная зима и поздняя весна нарушили отдельные технологические процессы весенне-полевых работ 2021 года и по предварительным данным Кыргызметеослужбы ожидается засушливое лето, что отрицательно будет влиять на сельскохозяйственное производство.
Также существует угроза второй и третьей волны пандемии коронавирусной инфекции и комплекс вышеуказанных последствий может привести к угрозе продовольственной безопасности страны.
Источник: govori.tv, gezitter.org
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