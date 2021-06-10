Какова ситуация в энергетике?

Раскрыты точные сведения о долгах Министерства энергетики и промышленности.

Ни для кого не секрет, что энергосектор страны находится в плачевном состоянии. Эта отрасль погрязла в долгах. Раскрыты точные сведения о долгах Министерства энергетики и промышленности.

На настоящий момент общий объем долгов составляет 129,1 млрд сомов. Пиковый период обслуживания долгов приходится на 2025 год. В упомянутом году будет выделено 14,3 млрд сомов из госбюджета. В то же время с трудом удается покрывать расходы за счет доходов. А тем временем 70% оборудования и запчастей отрасли устарели.

Источник: газета «Майдан.kg» №21 от 09.06.2021 / стр. 5, gezitter.org