Какова ситуация в энергетике?

Раскрыты точные сведения о долгах Министерства энергетики и промышленности.
Ни для кого не секрет, что энергосектор страны находится в плачевном состоянии. Эта отрасль погрязла в долгах. Раскрыты точные сведения о долгах Министерства энергетики и промышленности.
На настоящий момент общий объем долгов составляет 129,1 млрд сомов. Пиковый период обслуживания долгов приходится на 2025 год. В упомянутом году будет выделено 14,3 млрд сомов из госбюджета. В то же время с трудом удается покрывать расходы за счет доходов. А тем временем 70% оборудования и запчастей отрасли устарели.
Источник: газета «Майдан.kg» №21 от 09.06.2021 / стр. 5, gezitter.org
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