Предлагается отменить налог на добавочную стоимость для снижения цен на сахар и растительное масло

Бишкек, "Саясат. kg". В данное время сахар в Кыргызстане стоит 75 сомов, а растительное масло – 170-190 сомов.

Предлагается временно отменить налог на добавочную стоимость на завезенные растительное масло и сахар. Соответствующее решение размещено на правительственном сайте и вынесено на общественное обсуждение.

Предлагается полностью освободить от НДС импортируемый сахар и растительное масло с 1 июня по 31 декабря. Это позволит стабилизировать цены на рынке и поддержать бизнес.

В данное время сахар в Кыргызстане стоит 75 сомов, а растительное масло – 170-190 сомов.

Источник: Sayasat.kg, перевод: gezitter.org