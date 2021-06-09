Предлагается отменить налог на добавочную стоимость для снижения цен на сахар и растительное масло

Бишкек, "Саясат. kg". В данное время сахар в Кыргызстане стоит 75 сомов, а растительное масло – 170-190 сомов.
Предлагается временно отменить налог на добавочную стоимость на завезенные растительное масло и сахар. Соответствующее решение размещено на правительственном сайте и вынесено на общественное обсуждение.
Предлагается полностью освободить от НДС импортируемый сахар и растительное масло с 1 июня по 31 декабря. Это позволит стабилизировать цены на рынке и поддержать бизнес.
В данное время сахар в Кыргызстане стоит 75 сомов, а растительное масло – 170-190 сомов.
Источник: Sayasat.kg, перевод: gezitter.org
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