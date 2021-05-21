(Фото) Кыргызстан и Турция планируют усилить торгово-экономическое сотрудничество

В Министерстве 20 мая состоялась встреча Директора Третьего политического департамента МИД КР Улана Джусупова с послом Турецкой Республики в КР Ахметом Садык Доганом
Как сообщили в МИД КР, в ходе встречи стороны обсудили перспективы двустороннего стратегического сотрудничества, в том числе предстоящие контакты на высшем и высоком уровнях.
В начале встречи У.Джусупов с удовлетворением констатировал сложившийся весьма высокий уровень кыргызско-турецкого политического диалога на всех уровнях и отметил акцентируемое главой государства С.Жапаровым внимание к укреплению стратегического сотрудничества с Турецкой Республикой.
А.Доган подтвердил глубокую заинтересованность турецкой стороны и далее развивать активное сотрудничество в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.
Состоялся обмен мнениями по вопросам взаимодействия в области социального развития и культурно-гуманитарного сотрудничества. В данном контексте А.Доган заверил кыргызскую сторону о скором открытии Бишкекской государственной больницы кыргызско-турецкой дружбы.
Стороны также обсудили вопросы расширения договорно-правовой базы взаимоотношений в целях усиления торгово-экономического сотрудничества между двумя странами, существенного увеличения товарооборота, наращивания инвестиционного взаимодействия, реализации проектов, представляющих интерес для обеих стран.
Источник: Кабар
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