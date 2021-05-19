В Караколе заработал крупный мясокомбинат

Работой на мясокомбинате будут обеспечены более 100 человек, большинство из которых местные жители.

Ни для кого не секрет, что Кыргызстан производит мясо, которое должно быть дороже бензина и газа, пользуется спросом по всему миру, но не научился извлекать прибыль из этого. Лучше поздно, чем никогда, эта отрасль возрождается. Президент Садыр Жапаров в рамках рабочей поездки в Иссык-Кульскую область принял участие в запуске мясокомбината «Рейна Кенч» в городе Караколе.

Главу государства проинформировали о деятельности предприятия, которое направлено на убой скота, первичную переработку мяса и доведение готовой продукции до конечного потребителя.

Строительство мясокомбината было начато в августе прошлого года. Производственная мощность предприятия составляет 500 голов мелкого рогатого скота и 100 голов крупного рогатого скота на убой в сутки.

В целом на запуск предприятия было потрачено 132 миллиона сомов, из которых 36 миллионов сомов льготных ресурсов было выделено со стороны ОАО «Айыл Банк».

Предприятие будет напрямую закупать скот у фермеров из четырех районов Иссык-Кульской области, что позволит обеспечить стабильный сбыт скота для животноводов региона.

Кроме того, там имеется собственная лаборатория, которая гарантирует высокую экологичность и безопасность производимой продукции.

Работой на мясокомбинате будут обеспечены более 100 человек, большинство из которых местные жители.

Запуск данного мясокомбината послужит полным завершением цикла мясного кластера, так как у предприятия имеется сырьевая и семеноводческая база, племенное хозяйство, а также «школа фермеров».

Садыр Жапаров осмотрел производственные цеха мясокомбината, рабочие помещения. Президент отметил вклад предприятия в обеспечение продовольственной безопасности региона, а в перспективе и всей страны.

Источник: газета «Майдан.kg» №18 от 19.05.2021 / стр. 2