(Фото) Глава ФУГИ рассказал, как будет проходить реструктуризация госимущества

Председатель Фонда по управлению государственным имуществом (ФУГИ) Кыргызстана Мирлан Бакиров рассказал, как будет проходить реструктуризации государственного имущества.

В интервью телеканалу «Ала-Тоо 24» Бакиров отметил, что на сегодня Фондом разрабатываются механизмы по реструктуризации, ведутся консультации на уровне кабмина и госорганов.

По его словам, на сегодня в рамках реструктуризации госпредприятий ожидается приватизация, продажа и изменение статуса госимущества.

«Когда говоришь приватизация, у людей идет плохая ассоциация, потому что такое проводилось еще с обретения независимости. Речь идет об оптимизации, эффективном управлении госимуществом. То есть общественность должна четко понять, что не будет такого, что сегодня сказали, что будут продавать, и сразу продали. Есть процедура, которую мы должны сохранить», - сказал он.

В частности, он отметил, что на сегодня есть акционерные общества с долей государства, госпредприятия, национализированные предприятия и конфискованные предприятия.

«Госпредприятий на сегодня 104, из них 38 обеспечивают себя и приносят прибыль. Остальные в большинстве существуют на бумаге, некоторые из них на грани банкротства», - сказал он.

Глава Фонда пояснил, что с этого года ежегодно при утверждении бюджета будут предусмотрены средства от приватизации госимущества.

«На этот год поставлен план в 500 млн сомов. Это утвержденное Жогорку Кенешем решение, согласованное постановлением правительства. На данный момент насчитывается более 20 госпредприятий. Будут рассматриваться их имущество, акции. На это уйдет определенное время, потому что нужно будет провести независимую оценку», - пояснил он.

Как отметил Бакиров, для приватизации есть определенные условия, предусмотренные законом.

«Если это акционерное общество, то это решают акционеры на общих собраниях. Если национализированный объект, решается через судебные власти согласно предложению Минэкономики. Конфискованное имущество решается правительством. Каждый шаг должен быть прозрачным», - сказал он.

Глава ФУГИ сообщил, что стоимость имущества будет определяться независимым оценщиком, который будет отобран через тендер.

«Параллельно к этому введем сервер, где будем определять рыночную примерную стоимость», - сказал он и добавил, что госимущество будет продаваться через открытый аукцион, где все будет прозрачно.

Также Мирлан Бакиров сказал, что речи о приватизации стратегических объектов нет.