С начала года собрано 12 млрд сомов страховых взносов - ГНС

По сравнению с соответствующим периодом 2020 года страховых взносов собрано больше на 1 млрд 637,1 млн сомов или темп роста составил 115,8%.

Государственная налоговая служба (ГНС) КР за январь-апрель 2021 года собрала 12 млрд 20,7 млн сомов страховых взносов, сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, установленный план выполнен на 103,2 %, или перевыполнен на 370,7 млн сомов.

По сравнению с соответствующим периодом 2020 года страховых взносов собрано больше на 1 млрд 637,1 млн сомов или темп роста составил 115,8%.

Источник: Кабар