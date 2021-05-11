С начала года собрано 12 млрд сомов страховых взносов - ГНС

По сравнению с соответствующим периодом 2020 года страховых взносов собрано больше на 1 млрд 637,1 млн сомов или темп роста составил 115,8%.
Государственная налоговая служба (ГНС) КР за январь-апрель 2021 года собрала 12 млрд 20,7 млн сомов страховых взносов, сообщает пресс-служба ведомства.
По ее данным, установленный план выполнен на 103,2 %, или перевыполнен на 370,7 млн сомов.
По сравнению с соответствующим периодом 2020 года страховых взносов собрано больше на 1 млрд 637,1 млн сомов или темп роста составил 115,8%.
Источник: Кабар
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