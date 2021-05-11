На 34,2% с начала года подорожал бензин АИ-95 в Кыргызстане

Средняя стоимость 1 литра бензина марки АИ-95 в апреле составила 49,98 сома.
С начала года топливо подорожало на 34,2%, следует из данных Нацстаткома.
Мониторинг проводился в 18 населенных пунктах Кыргызстана. Самая высокая цена зафиксирована в Исфане, где литр АИ-95 стоил 51,92 сома. Дешевле всего бензин можно было купить в Балыкчи - 48,37 сома.
В марте Министерство энергетики и промышленности предупреждало о возможном резком повышении цен на ГСМ, объясняя это 5 причинами: рост мировых цен на нефть, снижение из-за пандемии объема производства на российских нефтеперерабатывающих заводах, повышение в России спроса на ГСМ с началом весенних полевых работ, повышение в России акцизного налога на ГСМ и повышение курса доллара в Кыргызстане.
Почти весь объем ГСМ в Кыргызстан поставляется из России.
Источник: Азаттык
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